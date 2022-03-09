В ЛугОГА рассказали о последствиях российских обстрелов

09.03.2022 10:00

В течение 8 марта российскими оккупантами были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ведомства.

Армия РФ вела огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам: ул. Курчатова, 17 а (детский сад № 42), ул. Б. Лищины, магазин «Стройка» и АЗС «Параллель», пр. Центральный, 40 (два пострадавших), пр. Центральный, 49 (два пострадавших), перекресток пр. Космонавтов и пр. (найден погибший), ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службы, найдены двое погибших), ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина), пр. Химиков, 20 (найден погибший), ул. Донецкая 46 а (пострадавший), ул. Донецкая, 28 а (три пострадавших), пр. Центральный, 40 (два пострадавших), пр. Химиков, 34 (найден погибший), ул. Менделеева, 43 (найден погибший), пр. Гвардейский, 63 а (найден погибший).

Еще двух погибших в результате обстрелов нашли в Рубежном (ул. Менделеева, 27). Обстреляны также СОШ № 4 в Лисичанске, дома в Рубежном (пр. Московский, 1) и Кременной (ул. Центральная 148, и ул. Партизанская, 36).

Сегодня, 9 марта, утром россияне вели обстрел жилого квартала Северодонецка между шоссе Строителей и ул. Курчатова - зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б, и в станцию технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.

"За сутки по области мы имеем 63 поврежденных или полностью разрушенных дома. Найдены тела десяти погибших, ранения получили девять человек", - отметил Гайдай.