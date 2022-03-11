В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь

11.03.2022 17:00

На территории Луганской области работают гуманитарные штабы, гуманитарная помощь поступает в регион каждый день. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebоok.

"Гуманитарные штабы работают по всей Луганской области. Ежедневно поступает гуманитарная помощь от волонтерских организаций, местных предпринимателей и предпринимателей всей Украины, религиозных общин и просто неравнодушных граждан. Помощь оказывается продуктами, средствами личной гигиены, лекарствами", - написал Гайдай.

В первую очередь, помощью обеспечиваются люди с инвалидностью, одинокие пожилые люди, матери с маленькими детьми и многодетные семьи. Волонтеры помогают доставлять гуманитарку по адресам к бомбоубежищам и укрытиям.

В Северодонецке штаб работает в Ледовом дворце. Для того чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться по телефону 0993903194 и оставить заявку, или отправить обычное смс-сообщение на телефон 0994552835.

В сообщении обязательно нужно указать адрес доставки и количество нуждающихся в помощи.