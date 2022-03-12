Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине

12.03.2022 09:00

За сутки энергетики Луганщины вернули свет 2000 абонентов. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Террористы цинично разрушают электросети, оставляя людей без тепла, света и, как следствие, без водоснабжения. Чтобы не допустить переохлажнений, энергетики и спасатели работают почти круглосуточно. Сегодня электроснабжение восстановлено почти для 2000 абонентов", - отметил он.

Несмотря на то, что ремонтные работы не прекращаются ни днем, ни ночью, полностью обесточенными остаются 25 населенных пунктов, 11 - частично. Без электричества находятся 97 798 потребителей. Самая тяжелая ситуация в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске и Попасной.