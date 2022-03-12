На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички

12.03.2022 12:00

По информации "Укрзалізниці", сегодня, 12 марта, из Новозолотаревки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд, сообщает глава ЛугОВА Сергей Гайдай в Facebook.

Дальше пересадка на пассажирские поезда в Лимане и Славянске.