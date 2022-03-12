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Архив - Луганская область

На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички

12.03.2022 12:00
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На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички

По информации "Укрзалізниці", сегодня, 12 марта, из Новозолотаревки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд, сообщает глава ЛугОВА Сергей Гайдай в Facebook.
Дальше пересадка на пассажирские поезда в Лимане и Славянске.



Теги: Донбасс, Славянск, эвакуация, Лиман (Красный Лиман)
 
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