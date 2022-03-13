Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци

13.03.2022 10:00

Режим тишины в Луганской области устанавливается с 9 часов утра 13 марта. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Эвакуационные автобусы в 10 утра прибудут в Бахмут и сразу отправляются на Луганщину.

Места сбора для эвакуации:

В Лисичанске:

Сосюры 324, здание ГСЧС

Кременная:

ул. Титова, возле Укрпочты

Рубежное:

Владимирская площадь, возле городского совета

Северодонецк:

ДК «Строителей»

Горское

Дом культуры «Украина»

Золотое

Квартал Солнечный, 8а

Дальше - поезд и долгожданная безопасность.