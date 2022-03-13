В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса

13.03.2022 09:00

Сегодня, 13 марта из Рубежного планируется выезд 3 эвакуационных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганщины.

10:00 - от городского совета (по предварительной записи лица, не выехавшие 12 марта) к ЖД станции Новозолотаревка

11:00 - от железнодорожного вокзала Рубежное до ЖД станции Новозолотаревка (женщины с детьми, лица пожилого возраста)

13:00 - от железнодорожного вокзала Рубежное до Лимана (женщины с детьми, лица пожилого возраста).

На второй и третий рейс предварительная запись по телефону 099-297-97-85.

На второй и третий рейс добираться до ЖД вокзала г. Рубежное самостоятельно.

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