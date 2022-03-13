В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи

13.03.2022 15:00

Произошли изменения относительно получения гуманитарной помощи в Ледовом дворце в Северодонецке, сообщает ЛугОГА.

Для того чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться по телефону 0664795368. Смс сообщения не отправлять. Только звонки.

Помощь оказывается продуктами, средствами личной гигиены, лекарствами. В первую очередь обеспечиваются помощью люди с инвалидностью, одинокие старики, матери с малолетними детьми, многодетные семьи.

С помощью волонтеров обеспечивается адресная помощь в бомбоубежища и укрытия, где находятся большие группы жителей и лежачим людям!

Обязательно нужно отметить адрес доставки и количество нуждающихся в помощи.