Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Часть Луганщины осталась без мобильной связи

14.03.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Часть Луганщины осталась без мобильной связи

Часть Луганщины потеряла мобильную связь. Об этом заявил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Это работа - рашистов. Работаем над этим вопросом. Пока ПРОШУ там, где есть свет, есть интернет - убирайте пароли с WIFI, чтобы люди могли пользоваться, написать близким. Потерпите! Орки уйдут! Временно оккупированные, не верьте рашистам, не идите к ним на службу, не предавайте Украину! Держимся! Помогаем друг другу!", — сообщил он.



Теги: война, отключение, мобильная связь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх