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На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области

14.03.2022 12:00
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На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай своим распоряжением от 14.03.2022 года № 106 «О запрете вывоза горючего» запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим торговлю горючим, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного топлива и сжиженного газа для автомобилей. Об этом сообщает ЛугОГА.
Распоряжение является обязательным к исполнению. Контролировать соблюдение установленных ограничений на местах поручено ГУ Национальной полиции, подразделениям Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, размещенным на территории Луганской области.



Теги: запрет, Луганская область, топливо, вывоз
 
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