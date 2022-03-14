На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области

14.03.2022 12:00

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай своим распоряжением от 14.03.2022 года № 106 «О запрете вывоза горючего» запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим торговлю горючим, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного топлива и сжиженного газа для автомобилей. Об этом сообщает ЛугОГА.

Распоряжение является обязательным к исполнению. Контролировать соблюдение установленных ограничений на местах поручено ГУ Национальной полиции, подразделениям Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, размещенным на территории Луганской области.