Российские войска обстреляли Рубежанскую горбольницу

15.03.2022 13:00

Российско-оккупационные войска обстреляли Рубежанскую городскую многопрофильную больницу. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Разрушения просто ужасные: полностью разбито акушерско-гинекологическое отделение. Теперь в Луганской области стало меньше на один родильный стационар. Последние роды там состоялись 11 марта в 23.23 в подвальном помещении во время мощного обстрела", — говорится в сообщении.