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Российские войска обстреляли Рубежанскую горбольницу
15.03.2022 13:00
Российско-оккупационные войска обстреляли Рубежанскую городскую многопрофильную больницу. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Разрушения просто ужасные: полностью разбито акушерско-гинекологическое отделение. Теперь в Луганской области стало меньше на один родильный стационар. Последние роды там состоялись 11 марта в 23.23 в подвальном помещении во время мощного обстрела", — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Рубежное, обстрел, больница
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