Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

16.03.2022 12:00

Россияне в очередной раз хотели захватить Рубежное, Северодонецк, Лисичанск Луганской области, но понесли значительные потери и отступили. Об этом сообщает глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай.

В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение.

Из-за своих многочисленных поражений, враг цинично срывает зло на мирном населении. Всю ночь продолжаются обстрелы, оккупанты палят по нашим городам. В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске в течение ночи горели десятки жилых домов.

В Рубежном один погибший, восемь взрослых раненых и ребенок.

Относительно социнфраструктуры - рашисты попали в «стратегический объект» - бассейн. В Лисичанске перебит газопровод.