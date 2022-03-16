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Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине
16.03.2022 12:00
Россияне в очередной раз хотели захватить Рубежное, Северодонецк, Лисичанск Луганской области, но понесли значительные потери и отступили. Об этом сообщает глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай.
В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение.
Из-за своих многочисленных поражений, враг цинично срывает зло на мирном населении. Всю ночь продолжаются обстрелы, оккупанты палят по нашим городам. В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске в течение ночи горели десятки жилых домов.
В Рубежном один погибший, восемь взрослых раненых и ребенок.
Относительно социнфраструктуры - рашисты попали в «стратегический объект» - бассейн. В Лисичанске перебит газопровод.
Теги: Донбасс, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, обстрелы
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