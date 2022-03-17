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Архив - Луганская область

В Северодонецк и Лисичанск прибыла гуманитарная помощь

17.03.2022 15:00
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В Северодонецк и Лисичанск прибыла гуманитарная помощь

В Северодонецк и Лисичанск прибыли гуманитарные грузы. В машинах самое важное: продукты, медикаменты, средства гигиены. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
"Подобная помощь ежедневно прибывает в Луганщину. Есть проблема с ее доставкой в отдаленные населенные пункты. Если вам чего-то не хватает, то обращайтесь в городской, поселковый, сельские советы, ВГА, или старостинские округа. Гумштабы работают по всей области", — отметил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.



Теги: Лисичанск, Северодонецк, гуманитарная помощь
 
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