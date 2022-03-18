В ЛугОГА рассказали о ситуации на Луганщине 18 марта

18.03.2022 11:00

Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушили российские оккупанты в Северодонецке и Рубежном за ночь, сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Артиллерия и системы залпового огня российской армии в течение вечера и ночи с 17 на 18 марта целились по мирным жителям Северодонецка и Рубежного. За несколько недель россияне превратили эти два уютных, полных студенческой молодежи, города почти в руины, - отметил он. - Эти нелюди открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Так впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель русских - опустошить Северодонецк, Рубежное и наши другие города. Они делают все, чтобы у местных жителей не осталось жилья и коммуникаций".