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На Луганщине восстановлено электроснабжение почти 3000 потребителей
20.03.2022 17:00
Почти 3 тысячи жителей Луганщины сегодня снова со светом. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Утром 20 марта энергетикам удалось подать напряжение на ПС-35 кВ "Новоборовское", "Новоастрахань".
Усилиями работников Кременского участка Рубежанской РЭС введено в работу 54 ТП – со светом теперь еще 2784 потребителя.
Также в Северодонецке с утра частично возобновили электроснабжение в дома, заработал Щедрищанский водозабор. В марте несколько раз ликвидировали порывы теплотрасс Северодонецкой ТЭЦ, очередной аварией занимаются и в эти минуты.
По состоянию на 12:00 в области остаются обесточенными 12 населенных пунктов частично и 27 полностью. Без света находятся 102975 потребителей Луганщины. Отключены 619 трансформаторных подстанций.
Теги: Донбасс, восстановление, электроснабжение
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