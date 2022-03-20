На Луганщине восстановлено электроснабжение почти 3000 потребителей

20.03.2022 17:00

Почти 3 тысячи жителей Луганщины сегодня снова со светом. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Утром 20 марта энергетикам удалось подать напряжение на ПС-35 кВ "Новоборовское", "Новоастрахань".

Усилиями работников Кременского участка Рубежанской РЭС введено в работу 54 ТП – со светом теперь еще 2784 потребителя.

Также в Северодонецке с утра частично возобновили электроснабжение в дома, заработал Щедрищанский водозабор. В марте несколько раз ликвидировали порывы теплотрасс Северодонецкой ТЭЦ, очередной аварией занимаются и в эти минуты.

По состоянию на 12:00 в области остаются обесточенными 12 населенных пунктов частично и 27 полностью. Без света находятся 102975 потребителей Луганщины. Отключены 619 трансформаторных подстанций.