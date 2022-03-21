На Луганщине оккупанты рф обстреляли продовольственные склады

21.03.2022 13:00

Оккупанты рф целенаправленно уничтожают продовольственные склады на Луганщине. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"В течение нескольких дней россияне обстреливали продовольственные склады в Северодонецке, пока окончательно не уничтожили их и продукты внутри. Подобные случаи и в других городах области.

Сегодня, пользуясь гумкоридором, будет завезено несколько фур помощи для жителей громад.

Это продукты, лекарства, средства гигиены. Голода не будет, как бы орки этого не хотели!

Победим!", — подчеркнул Гайдай.