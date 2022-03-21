На Луганщину доставили 200 тонн гуманитарной помощи

21.03.2022 17:00

Сегодня через гуманитарный коридор на Луганщине было эвакуировано около 250 человек и завезено около 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Удалось вывезти 40 человек из Рубежного и 20 - из Кременной, и 175 из Северодонецка, Лисичанска и Горского + собственным транспортом", - отметил он.

Кроме того в область было завезено рекордное количество гуманитарной помощи - пять фур, десять микроавтобусов, четыре грузовика и еще несколько автомобилей, в итоге - 200 тонн продуктов, лекарств, средств гигиены.

"Договариваемся о гумкоридоре и на завтра. Держим кулаки! Надеемся на тишину…", — добавил Гайдай.