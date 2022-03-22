На Луганщине оценили ущерб от вторжения РФ

22.03.2022 15:00

В Луганской области повреждения разной степени получили более 600 объектов. Убытки бизнеса – более 1,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Отмечается, что разрушения наносятся объектам и системам критической инфраструктуры: разбомблены три моста, ущерб понесли по меньшей мере 30 промышленных предприятиятий, в том числе производственные площадки физических лиц-предпринимателей и торговые точки.

Из-за постоянных артобстрелов повреждены:

15 учреждений здравоохранения;

14 общеобразовательных учебных заведения;

11 детских садов и детский дом;

9 административных зданий и ЦПАУ;

6 социальных заведений;

4 спортивных и два объекта культуры;

4 здания, в которых размещались правоохранительные органы и подразделения ГСЧС.

Разрушены 466 жилых домов.

По предварительным оценкам, ущерб бизнесу Луганщины в марте текущего года уже составил более 1,6 млрд гривен.