Главная / Новости / Луганская область / В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке
Последние новости раздела
- ВУЗ-переселенец из Луганска снова стал "беженцем"13:00
- В ЛугОГА сообщили о "режиме тишины" для эвакуации жителей области10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 23 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке17:00
- На Луганщине оценили ущерб от вторжения РФ15:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 22 марта09:00
- На Луганщину доставили 200 тонн гуманитарной помощи17:00
- На Луганщине оккупанты рф обстреляли продовольственные склады13:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта08:00
- На Луганщине восстановлено электроснабжение почти 3000 потребителей17:00
В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке
22.03.2022 17:00
Сегодня оккупанты рф обстреляли магазин в Северодонецке, возле которого люди стояли в очереди за продуктами. В результате обстрела один человек погиб и десять получили ранения, сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Информация о виде примененного оружия и других деталях уточняется. Главное - не заниматься распространением дезинформации!" - подчеркнул он.
Теги: Донбасс, Северодонецк, последствия, магазин, обстрел
Читайте также:
- Прячут еду: в сети показали странное фото магазина в Крыму
- Как "Наш край" "прибирал к рукам" Северодонецк (ВИДЕО)
- В Красноармейске сгорел магазин
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса
- Интернет-магазины продуктов в Донецке: от домашней птицы до изысканных сыров
- Двое собутыльников пытались обворовать гаражи милиционеров
- ВУЗ-переселенец из Луганска снова стал "беженцем"13:00
- В ЛугОГА сообщили о "режиме тишины" для эвакуации жителей области10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 23 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке17:00
- На Донетчине удалось восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах16:00
- На Луганщине оценили ущерб от вторжения РФ15:00
- 15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье14:00
- На севере Донетчины не работает связь Vodafone11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 22 марта09:00
- При обстреле Авдеевки погибли пять человек08:00
- ВУЗ-переселенец из Луганска снова стал "беженцем"13:00
- В Украине заработала онлайн-платформа для распределения гумпомощи12:00
- Сегодня для эвакуации мариупольцев из Бердянска направили 24 автобуса11:00
- В ЛугОГА сообщили о "режиме тишины" для эвакуации жителей области10:00
- Зеленский рассказал о ходе эвакуации жителей Мариуполя09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 23 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке17:00
- На Донетчине удалось восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах16:00
- На Луганщине оценили ущерб от вторжения РФ15:00
- 15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье14:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- На севере Донетчины не работает связь Vodafone
- В ДонОГА назвали количество жителей Мариуполя, эвакуировавшихся в Запорожье
- Математик из Донецка совершил самоубийство в России
- Из Бердянска эвакуированы еще 789 мариупольцев
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта
- Вчера в Запорожье прибыло более 2000 беженцев из Мариуполя
- Шмыгаль анонсировал ежемесячные выплаты беженцам
- 15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье
- На Донетчине временно изменился номер вызова скорой помощи