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В ЛугОГА сообщили о "режиме тишины" для эвакуации жителей области
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о согласовании гуманитарного коридора для эвакуации жителей Рубежного, Северодонецка и Горской громады.
"Нам согласовали "режим тишины" с 9:00, но будьте осторожны. Обстрелы российской армии в эти часы стихают только на маршрутах эвакуации людей, и то не всегда. По территории области ситуация остается напряженной. Сегодня мы постараемся вывезти как можно больше людей в Новозолотаревку и железнодорожные вокзалы Донецкой области, а также доставить пищевые продукты в самые отдаленные населенные пункты Луганщины.
Попробуем вывезти людей даже из населенного пункта Нижнее Горской громады", - говорится в сообщении.
Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
Лисичанск:
центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
Приволье:
центральная площадь;
Северодонецк:
городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;
Горское:
Дом культуры Украина, Гагарина 13а.
Возможны изменения.
Теги: Донбасс, эвакуация, гуманитарный коридор, режим тишины
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