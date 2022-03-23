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ВУЗ-переселенец из Луганска снова стал "беженцем"
23.03.2022 13:00
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля временно эвакуирован из Северодонецка Луганской области в Каменец-Подольский Хмельницкой области. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
Следует отметить, что в 2014 году из-за войны на Донбассе ВУЗ был вынужден переехать в Северодонецк из оккупированного боевиками ОРЛО Луганска.
Теги: Луганск, Каменец-Подольский, Северодонецк, ВУЗ, переселенец
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