Главная / Новости / Луганская область / Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно
Последние новости раздела
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта08:00
- На Луганщине вводится специальный режим светомаскировки16:00
Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно
27.03.2022 15:00
Из-за боевых действий Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровненскую область. Руководство и преподаватели уже находятся в Ровно. Об этом сообщает глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.
По его словам, эвакуированный университет уже принимает студентов.
"Работаем и над перемещением научно-технической базы. Обучение будут проходить в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области", - отметил Коваль.
Теги: Ровно, Рубежное, эвакуация, медицинский университет
Читайте также:
- В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины
- В Экваториальной Гвинее была предпринята попытка переворота
- Стрелков пророчит "дворцовый переворот"
- Новые данные по попытке военного переворота в Турции
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну15:00
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе09:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра16:00
- МИД опубликовало контакты для принудительно депортированных в РФ украинцев15:00
- Фонд Ахметова закупил для больниц медикаменты на 30 миллионов грн14:00
- Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут12:00
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров08:00
- В "Шахтере" рассказали о целях клуба в условиях войны17:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- В ОП сообщили подробности уничтожения большого десантного корабля РФ в Бердянске
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе
- В горсовете Мариуполя заявили о 300 погибших в драмтеатре
- ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины
- Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу
- Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 25 марта
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ