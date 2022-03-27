В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ

27.03.2022 13:00

Оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России. Об этом заявил глава тамошней оккупационной администрации Леонид Пасечник, сообщает оппозиционное российское издание "Медуза".

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он.