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В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ
27.03.2022 13:00
Оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России. Об этом заявил глава тамошней оккупационной администрации Леонид Пасечник, сообщает оппозиционное российское издание "Медуза".
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он.
Теги: Россия, Донбасс, референдум, ОРЛО
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