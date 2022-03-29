Северодонецк остался без электричества и воды

29.03.2022 16:00

Около трех часов назад оккупанты повредили линию электропередачи напряжением 110 кВ, соединяющую города Луганщины. Об этом сообщает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"В настоящее время Северодонецк полностью обесточен. Отключены от питания насосные станции, отсутствует централизованная подача воды. Специалисты-линейщики уже выехали на осмотр места аварии на ЛЭП. Время ремонта зависит от объемов повреждений.

Ремонтные работы усложняются отсутствием у специалистов ООО «ЛЕО» и местных РЭСов необходимого количества спецтехники потому что вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - говорится в сообщении.