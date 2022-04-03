Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины

03.04.2022 13:00

В Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке. Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Facebook и в эфире общенационального телемарафона.

"Среди глав общин имеем четырех предателей в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах... Остальные руководители территорий либо выехали, либо остались на территории, но не сотрудничают с оккупантами — просто занимаются гуманитарными вопросами", - сказал он.

По информации издания УП, очевидно, речь идет о Сергее Хортиве (Рубежное), Альберте Зинченко (Станица Луганская), Игоре Дзюбе (Маркивка) и Олеге Савченко (Меловое).