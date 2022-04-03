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Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины
03.04.2022 13:00
В Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке. Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Facebook и в эфире общенационального телемарафона.
"Среди глав общин имеем четырех предателей в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах... Остальные руководители территорий либо выехали, либо остались на территории, но не сотрудничают с оккупантами — просто занимаются гуманитарными вопросами", - сказал он.
По информации издания УП, очевидно, речь идет о Сергее Хортиве (Рубежное), Альберте Зинченко (Станица Луганская), Игоре Дзюбе (Маркивка) и Олеге Савченко (Меловое).
Теги: мэр, предатель, Луганщина
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