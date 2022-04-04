На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера

04.04.2022 11:00

При минометном обстреле в Новодружеске Луганской области погибли два волонтера, Ольга Курьерова и Юрий Жабин. Об этом сообщил глава ЛугОВГА Сергей Гайдай.

"Они занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Каждый день, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и обеспечивали людей продуктами и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина", — написал Гайдай.