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Архив - Луганская область

На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера

04.04.2022 11:00
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На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера

При минометном обстреле в Новодружеске Луганской области погибли два волонтера, Ольга Курьерова и Юрий Жабин. Об этом сообщил глава ЛугОВГА Сергей Гайдай.
"Они занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Каждый день, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и обеспечивали людей продуктами и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина", — написал Гайдай.



Теги: Донбасс, обстрел, волонтеры, погибшие
 
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