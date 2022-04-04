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На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера
04.04.2022 11:00
При минометном обстреле в Новодружеске Луганской области погибли два волонтера, Ольга Курьерова и Юрий Жабин. Об этом сообщил глава ЛугОВГА Сергей Гайдай.
"Они занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Каждый день, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и обеспечивали людей продуктами и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина", — написал Гайдай.
Теги: Донбасс, обстрел, волонтеры, погибшие
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