В Северодонецке из-за обстрела загорелись десять многоэтажек

06.04.2022 17:00

Войска РФ 6 апреля обстреляли Северодонецк в Луганской области. В результате пожар возник в десяти многоэтажках, количество жертв устанавливается. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Отмечается, что был совершен артиллерийский обстрел старых районов города.

"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи - ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь на Луганщине", - отметил Гайдай.

Спасатели тушат пожары и разбирают завалы.