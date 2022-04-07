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На Луганщине восстановлено водоснабжение Попасной
07.04.2022 12:00
Возобновлена работа комплекса насосных станций КП "Попаснянский районный водоканал". В настоящее время идет процесс заполнения водопровода. Об этом сообщает глава области Сергей Гайдай в Facebook.
"Подача воды будет производиться без процесса предварительной очистки воды. Абоненты этого водоканала, используйте воду ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для технических нужд из-за несоответствия показателей мутности, цветности и по бактериологическим показателям", - говорится в сообщении.
Теги: водоснабжение, восстановление, Попасная, Луганщина
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