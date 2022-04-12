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Архив - Луганская область

В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи

12.04.2022 15:00
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В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи

В результате ночных обстрелов в Северодонецке Луганской области военными РФ был уничтожен центр гуманитарной помощи. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"Сразу восемь снарядов попали в помещение, где был оборудован центр. Разрушены стены, произошло возгорание склада. Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных", - отметила Денисова.
Кроме того, вследствие ночных обстрелов Северодонецка и Горского уничтожены почти все коммуникации. Люди остались без света, воды и газа.
"Без электроэнергии осталось 95,8 тыс потребителей, обесточено 36 населенных пунктов", - заявила омбудсмен.



Теги: Северодонецк, уничтожение, гуманитарная помощь, обстрел, центр
 
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