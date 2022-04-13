На Луганщине сегодня удалось эвакуировать более 300 человек

13.04.2022 15:00

Более 300 человек удалось вывезти с Луганщины, несмотря на блокировку оккупантами эвакуации. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, удалось эвакуировать из Луганщины почти 400 человек.

С орками невозможно договариваться, даже с гумкоридорами «режима тишины» не было ни разу за полтора месяца войны. Но тем не менее, каждый день мы вывозим людей, ведь безопасность наших жителей превыше всего.

Вместе с Патрульной полицией и волонтерами мы смогли сегодня вывезти 198 жителей Кременной, 22 жителя Горной общины, 62 лисичанина, 84 северодончанина и 14 попаснян.

Для тех, кто остался, традиционно, завезена гуманитарная помощь: еду, лекарства, средства гигиены. Полицейские уже развозят их по бомбоубежищам.

Подчеркиваю, ситуация такова, что это, возможно, последние дни, когда мы можем Вам помочь оказаться в безопасном месте.

Быстрее принимайте решения!

Берегите себя! Позаботьтесь о детях!", — подчерунул Гайдай.