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Архив - Луганская область

"ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ

14.04.2022 13:00
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"ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что до 30 апреля все сотрудники миссии ОБСЕ должны выехать за пределы "республики".
По его словам, несмотря на окончание мандата, луганская команда организации продолжила свою деятельность, "формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР".



Теги: Донбасс, запрет, ОБСЕ, ЛНР
 
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