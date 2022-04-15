- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17:00
- Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки09:00
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки10:00
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ13:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля09:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов08:00
В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов
Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. Изменником оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу. Об этом сообщает полиция Луганской области.
Сообщается, что он направил снаряды оккупантов на центр оказания гуманитарной помощи, расположенный в Ледовом дворце спорта.
Предатель передавал информацию через чат в сети Telegram, где отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.
Также на карте он не просто обозначал месторасположение подразделений обороны Украины, но даже обозначал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ "Колаборационная деятельность". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.
Теги: Донбасс, Северодонецк, задержание, предатель, оккупанты
- «Перестраховываются»: идеолог «ДНР» озвучил детали скандального «приказа» главарей ОРДО
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- На Донбассе установили новый рекорд Украины
- Мнение эксперта: Обама и Керри в любой момент могут предать Украину
- На Луганщине поймали рыночного вора
- В Киеве задержаны титушки. ВИДЕО
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17:00
- Красный Крест привез 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой области11:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 17 апреля10:00
- Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки09:00
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки10:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17:00
- В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват2415:00
- Украина сегодня не будет открывать гуманитарные коридоры - Верещук13:00
- Красный Крест привез 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой области11:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 17 апреля10:00
- Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки09:00
- Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам17:00
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
- В Днепре запустили чат-бот для переселенцев13:00
- На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров11:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска
- В Днепре запустили чат-бот для переселенцев
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре