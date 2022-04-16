В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке

16.04.2022 15:00

После сегодняшнего утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Немедленно покинуть рынок Лисичанска! После утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

По его словам, подобная ситуация была утром и в Северодонецке.

"Это значит, что орки "отрабатывают" места, где возможно скопление людей. Всем находиться в укрытиях!" - добавил глава региона.