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Архив - Луганская область

В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке

16.04.2022 15:00
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В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке

После сегодняшнего утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Немедленно покинуть рынок Лисичанска! После утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.
По его словам, подобная ситуация была утром и в Северодонецке.
"Это значит, что орки "отрабатывают" места, где возможно скопление людей. Всем находиться в укрытиях!" - добавил глава региона.



Теги: Донбасс, Лисичанск, пожар, обстрелы
 
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