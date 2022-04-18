Главная / Новости / Луганская область / В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке
Последние новости раздела
- Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину13:00
- В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке09:00
- За неделю ВСУ отбили 58 атак войск РФ на Донбассе08:00
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17:00
- Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки09:00
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки10:00
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке
18.04.2022 09:00
В минувшее воскресенье российские войска обстреляли храм в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке. Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор. На этот раз снаряды попали в крышу", - написал глава ОВА.
Он добавил, что в Луганской области в результате обстрелов уже повреждены около 10 религиозных зданий.
Теги: Донбасс, Северодонецк, храм, Вербное воскресенье, обстрел
Читайте также:
- Теракты в Египте: новый взрыв в Александрии
- В Донецкой области "позолотили" самый высокий храм Украины (ФОТО)
- На Донбассе установили новый рекорд Украины
- На Луганщине поймали рыночного вора
- Рождество в Донецке: сначала в церковь, потом на сказку
- Появилось срочное распоряжение относительно ценностей УПЦ МП, в храмах переполох
- Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину13:00
- В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке09:00
- За неделю ВСУ отбили 58 атак войск РФ на Донбассе08:00
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17:00
- Красный Крест привез 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой области11:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 17 апреля10:00
- Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки09:00
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки10:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники17:00
- Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)15:00
- Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину13:00
- 18 апреля “зеленые” коридоры не смогут возобновить работу - Верещук12:00
- На Днепропетровщине изменилась продолжительность комендантского часа11:00
- Зеленский анонсировал оформление пособия ВПЛ в "Дія"10:00
- В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке09:00
- За неделю ВСУ отбили 58 атак войск РФ на Донбассе08:00
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17:00
- В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват2415:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"
- В Днепре запустили чат-бот для переселенцев
- Зеленский анонсировал оформление пособия ВПЛ в "Дія"
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке
- Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ
- Красный Крест привез 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой области
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 17 апреля