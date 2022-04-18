В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке

18.04.2022 09:00

В минувшее воскресенье российские войска обстреляли храм в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке. Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор. На этот раз снаряды попали в крышу", - написал глава ОВА.

Он добавил, что в Луганской области в результате обстрелов уже повреждены около 10 религиозных зданий.