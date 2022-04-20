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ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка
По данным украинской разведки, российская ФСБ арестовала главу так называемого "МВД ЛНР" Игоря Корнета и посадила в СИЗО. Об этом сообщают в ГУР МО Украины.
"На фоне неудач на фронте Москва приступила к "чистке" руководителей "ЛНР". По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону", - говорится в сообщении.
Украинские разведчики подчеркивают, что "чистки" в политическом руководстве т.н. ЛНР свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями "ЛНР" в условиях ведения войны с Украиной.
"За счет кадровых изменений и запугивания руководства квази-республики РФ пытается в максимально сжатые сроки наладить эффективную работу по мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2 АК российских оккупационных войск и продолжения ведения боевых действий против Украины" , – уверены в ГУР МО.
Теги: арест, МВД, ФСБ, ЛНР, глава
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