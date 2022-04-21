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Архив - Луганская область

На Луганщине частично пропала мобильная связь

21.04.2022 12:00
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На Луганщине частично пропала мобильная связь

На Луганщине возникли проблемы с мобильной связью. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"На Луганщине частично пропала мобильная связь!! Без паники! Работаем над решением проблемы! На этот случай в Украине запустили национальный роуминг", - говорится в сообщении.



Теги: мобильная связь, проблемы, Луганщина
 
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