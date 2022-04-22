Рашисты обесточили Северодонецк

22.04.2022 17:00

По всему Северодонецку пропал свет, рашисты перебили высоковольтную линию. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Дневной обстрел окраин Лисичанска имел катастрофические последствия. Россияне повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка. На месте аварии работает аварийная бригада ЛЭО", — сообщил Сергей Гайдай.