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В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей
Сегодня, 22 апреля, состоится эвакуация маломобильных жителей Лисичанска. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Сообщить о человеке, который самостоятельно не передвигается и нуждается в эвакуации можно по телефону 050 647 78 18.
Также сегодня планируется продолжение эвакуации жителей Луганщины. Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
Лисичанск:
центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
КВ. 40 лет Победы, возле дома 15
Приволье:
центральная площадь;
Северодонецк:
городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;
Горное:
Дом культуры Украина, Гагарина, 13а;
Попасная:
ул. Мира 155 и 142.
"Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только тогда будет организована эвакуация!" - предупредил Гайдай.
Теги: Донбасс, эвакуация, автобусы
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