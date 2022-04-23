На Луганщине три города остались без воды

23.04.2022 15:00

Российские оккупанты в результате обстрелов обесточили насосные станции в Луганской области. Без воды остались три города, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию. Из-за этого обесточены насосные станции, которые подают воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье. Сейчас продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения", - говорится в сообщении.