Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины

26.04.2022 11:00

В Луганской области 26 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Определены пять населенных пунктов, откуда будут вывозить людей. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Эвакуация автобусами запланирована в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Горном.

Места сбора для эвакуации: