Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками

26.04.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками

Во временно оккупированной Кременной Луганской области в здании мэрии, где собрались на совещание боевики террористической организации "ЛНР" и назначенный ими "народный мэр", произошел взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в пакеты нечего положить", – написал Гайдай в Facebook.
Также есть информация о взрыве в райотделе "народной милиции".
В террористической организации "ЛНР" считают, что взрывы вызваны ударом украинского Bayraktar.



Теги: Донбасс, взрыв, предатель, Луганщина, Кременная
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх