В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов

27.04.2022 11:00

В Северодонецке священнослужитель московского патриархата передавал российским оккупантам сведения о дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля. В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военнослужащих Вооруженных сил Украины", – рассказал чиновник.