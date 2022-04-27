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В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов
27.04.2022 11:00
В Северодонецке священнослужитель московского патриархата передавал российским оккупантам сведения о дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля. В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военнослужащих Вооруженных сил Украины", – рассказал чиновник.
Теги: Донбасс, Северодонецк, шпионаж, священник, УПЦ МП
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