В ЛугОВА назвали места сбора для эвакуации населения

28.04.2022 11:00

Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады, Попасной, Приволья. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, возле дома 15;

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;

Горское:

Дом культуры Украина. Гагарина, 13а;

Попасная:

ул. Мира 155 и 142.