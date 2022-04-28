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В ЛугОВА назвали места сбора для эвакуации населения
28.04.2022 11:00
Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады, Попасной, Приволья. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
Лисичанск:
центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
КВ. 40 лет Победы, возле дома 15;
Приволье:
центральная площадь;
Северодонецк:
городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;
Горское:
Дом культуры Украина. Гагарина, 13а;
Попасная:
ул. Мира 155 и 142.
Теги: эвакуация, автобусы, Луганщина
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