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Архив - Луганская область

В ЛугОВА назвали места сбора для эвакуации населения

28.04.2022 11:00
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В ЛугОВА назвали места сбора для эвакуации населения

Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады, Попасной, Приволья. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
Лисичанск:
центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
КВ. 40 лет Победы, возле дома 15;
Приволье:
центральная площадь;
Северодонецк:
городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;
Горское:
Дом культуры Украина. Гагарина, 13а;
Попасная:
ул. Мира 155 и 142.



Теги: эвакуация, автобусы, Луганщина
 
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