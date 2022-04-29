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На Луганщину привезли гуманитарную помощь из Львовской области
29.04.2022 13:00
Львовщина передала помощь жителям и защитникам Луганщины. Об этом сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай.
"Продукты, медикаменты, одежду, военную амуницию и тактическое снаряжение привезли наши хорошие друзья из Львова.
Помощь организовали Международный штаб помощи украинцам (МШПУ), Львовская областная государственная администрация, Максим Козицкий, Юрий Холод, Львовский Оборонный Кластер, Аня Крысюк.
Также поддержали инициативу доноры из Германии, Люксембурга, Польши, Словении, Словакии и других стран", - говорится в сообщении.
Теги: Львовская область, гуманитарная помощь, Луганщина
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