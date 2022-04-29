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Архив - Луганская область

Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)

29.04.2022 15:00
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Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)

В сети появилось видео последствий взрыва в здании полиции города Кременная в Луганской области, который недавно был захвачен российскими войсками. Ролик обнародовал в Twitter советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно – 10 кратного роста оплаты за своё предательство, медицинскую  страховку и страхование жизни от РосГосСтраха" – написал Геращенко.



Теги: Донбасс, видео, взрыв, Кременная
 
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