Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни

30.04.2022 13:00

На территории Луганской области запрещено посещение кладбищ и мест отдельных захоронений в традиционные послевеликодные поминальные дни в 2022 году. Об этом говорится в распоряжении председателя Луганской областной государственной администрации - начальника областной военной администрации Сергея Гайдая № 160 от 28 апреля 2022 года.

Запрет введен для сохранения жизни и здоровья граждан в условиях проведения активных боевых действий.

Контролировать выполнение распоряжения будут Главное управление Национальной полиции в Луганской области, Управление патрульной полиции в Луганской области, руководители органов власти на местах.