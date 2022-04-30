На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы

30.04.2022 11:00

Два эвакуационных автобуса попали под обстрел вражеской ДРГ в Попасной Луганской области. Об этом сообщают в Луганской ОВА со ссылкой на информацию от главы Попаснянской ВГА Николая Ханатова.

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - отметил Николай Ханатов.