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Архив - Луганская область

СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области

30.04.2022 15:00
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СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области

СБУ задержала последнего участника агентурной сети, способствовавшей вражеским обстрелам Луганской области, сообщает Луганская ОВА.
Установлено, что житель Лисичанска передавал оккупантам сведения о расположении подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также данные о последствиях вражеских обстрелов.
Предатель действовал в составе агентурной сети, которая собирала для врага соответствующую информацию в Лисичанске, Кременной и Рубежном.
"Агенты" передавали собранные данные куратору через специально созданные телеграм-каналы.
В настоящее время всех участников, в частности, руководителя этой агентурной сети, установили и задержали.
Каждого коллаборанта ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет,



Теги: СБУ, агент, враг, разоблачение, Луганщина
 
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