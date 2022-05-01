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Архив - Луганская область

Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха

01.05.2022 14:00
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Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха

С 1 мая потребителям Луганщины будут подавать неодоризованный газ, без специфического резкого запаха, информируют в Луганской ОВА.
"Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО «Луганскгаз» о рисках и осложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей.
Подобная ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины.
Таким образом, с 1 мая потребителям Луганской области будет происходить подача неодоризованного газа.
Поэтому будьте крайне осторожны, соблюдайте правила безопасного пользования природным газом", - говорится в сообщении.
Одорант - вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильный специфический запах, главным образом предупредительный, или по которому определяют места утечки.



Теги: газ, предупреждение, Луганщина
 
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