Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела

08.05.2022 15:00

Российские войска нанесли очередной авиаудар по Луганской области: обесточены Лисичанск и Северодонецк. Об этом написал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Телеграме.

"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно. Однако снова разрушены объекты критической инфраструктуры — оборваны мощные линии электропередач напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем — и в Северодонецке. Как только безопасная ситуация позволит, аварийные бригады отправятся на обследование", — сообщил он.