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В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек
08.05.2022 11:00
В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. м. и в доме культуры. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, в подвале школы спасались от обстрелов около 90 человек.
"Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем была проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли. Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка", - отметил Гайдай.
Теги: школа, жертвы, обстрел, Луганщина
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